Con más de 200 mil personas en las tres jornadas del Corso, el distrito cerró el Carnaval a pura música, color y ritmo, con el pasaje de la escuela de samba Unión Sanfernandina, y la participación de reconocidos artistas. “Hicimos un equipo entre los vecinos que concurren y participan en las murgas. Sus directores trabajan todo el año junto al Municipio en temas de salud, medio ambiente, y educativos. Esto nos permite darle un futuro a esta fiesta popular”, dijo el intendente Luis Andreotti.

Una vez más, la avenida Avellaneda se colmó de vecinos para el cierre del Gran Corso Familiar. En su tercer y última jornada, desfilaron murgas locales, con el gran cierre de la escuela de samba Unión Sanfernandina.

Acompañaron la animación de los locutores la reconocida artista y bailarina Nazarena Vélez y el popular Mariano de la Canal -ambos vecinos de San Fernando- en tanto que Barbie Silenzi, Jorge Moliniers y Facundo Arrigoni formaron parte del desfile de la comparsa municipal.

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti – quien concurrió acompañado por el diputado provincial Juan Andreotti, la concejal Alicia Andreotti y el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio- entregó trofeos como reconocimiento a cada murga participante.

El jefe comunal señaló: “En primer lugar, agradezco a todos los que trabajaron en esto. Hemos hecho un equipo entre los vecinos que concurren y participan en las murgas. Sus directores trabajan todo el año junto al Municipio en temas de salud, medio ambiente, educativos y, por supuesto, nos permite darle un futuro a este Corso Familiar que está arraigado en San Fernando como la fiesta de mayor concurrencia, ordenada y digna, que disfruta la familia y los chicos, ése es nuestro objetivo. Lo importante es que los chicos se lleven un buen recuerdo de los corsos, y poder disfrutarlos en paz con la familia. Si no, no haríamos semejante inversión”.

Además, el intendente de General Las Heras, Javier Osuna, quien concurrió especialmente invitado, agregó: “Es un gusto estar acá acompañando a Luis (Andreotti), Juan (Andreotti) y Santiago (Aparicio) en este enorme carnaval que excede a San Fernando, y es una referencia importante no sólo en el conurbano, sino en la provincia de Buenos Aires. Me he visto sorprendido por la organización, la belleza de las murgas, con un poco de sana envidia; ojalá podamos copiar esto tan bueno en Las Heras”.

“Las murgas y comparsas se han constituido en una herramienta donde se mezclan chicos de distintos lugares, comparten una misma experiencia, y ahí nace siempre algo positivo, como el compañerismo y la amistad. Y que ocurra en San Fernando me pone doblemente contento porque sé del esfuerzo de Luis (Andreotti) para poder regalarle esto a la comunidad. Cuando recorremos la provincia de Buenos Aires, no se ve nada mejor que el corso de San Fernando”, finalizó.

Uno de los famosos que se involucraron, Jorge Moliniers, destacó: “Es genial, muy pocas veces asistí a un carnaval así, y me encanta. La gente es supercálida y amorosa. Está buena la organización, la gente, todo. Sin dudas que este es el mejor carnaval, porque hay mucho amor, y eso es lo que importa”.

Y Facundo Arrigoni agregó: “Es un placer, re divertido, estoy muy contento, la verdad que acá se lo pasa re lindo. La gente es súper cálida, me recibieron re bien, se están divirtiendo, y los chicos de las carrozas son recopados; la verdad que no tengo de qué quejarme”.

En cuanto a los vecinos que colmaron la avenida Avellaneda para ver el pasaje de las murgas, Manuela, de San Fernando, quien fue junto a su familia, opinó: “Me parece hermoso, es muy lindo que los vecinos puedan contar con este espacio para divertirse y pasarla bien”.

Celeste, otra vecina, agregó: “Es hermoso, todo lo que ofrece el Municipio la verdad que es relindo. Vine con mi familia, mi papá, mis dos bebés y mis sobrinos”.

Y José, que vive en la calle Cordero y concurrió junto a su esposa, afirmó: “Espectacular, cada año mejor, se supera, y este último es el mejor espectáculo que vi. Mi preferida es Unión Sanfernandina, lo mejor que he visto”.

Federico, que concurrió junto a su esposa e hijo, vino desde Temperley para verificar por sí mismo el Carnaval sanfernandino: “Vi una publicidad donde se veía hermoso, así que lo vinimos a comprobar acá en vivo. Lo que vi ahora es un espectáculo, la primera vez que vengo, y volvería”.

Por último, Susana dijo: “Esto es lo mejor para toda la familia, no gastamos nada, estamos cerca y felices para toda la familia. Vinimos en cantidad, mis hijos, nietos y bisnietos”.

Los vecinos participaron de grandes sorteos en el Gran Corso Familiar, con premios como bicicletas, electrodomésticos y una motocicleta sorteada en la última jornada. Ingresando a la página web del Municipio y anotando su número de documento obtuvieron un número para participar de los mismos.

Las murgas locales que desfilaron por la pasarela fueron “Munyinga”, “Los Faraones”, “Ovación”, “Los Tachitos”, “Los Iluminados”, “Los Magníficos”, en tanto que el cierre estuvo a cargo de la escuela de samba Unión Sanfernandina, como broche de oro de un espectáculo que cada año se supera.