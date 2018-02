En la primera sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó la adhesión del Municipio a la Ley de Responsabilidad Fiscal que impulsó la provincia de Buenos Aires. Además, los ediles recordaron a la joven fallecida en el accidente de la delegación del área comunal de Cultura ocurrido en el partido de Chivilcoy. También hubo debate por la licencia, durante el mes de enero, que utilizó el intendente Diego Valenzuela; y se declaró de interés municipal a las actividades que desarrolla la murga de adultos mayores “Los Mimosos del Cedem”.

La jornada contó con la asistencia de 21 concejales, dadas las ausencias de Jimena Bondaruk, del Frente Renovador; de Agustín Ciorciari, de Unidad Ciudadana; y de Daniel Pietrantonio, de la bancada Por la Unión.

En primer término, se aprobó un proyecto expresando el agradecimiento al Municipio de Chivilcoy por la ayuda prestada tras el accidente que sufriera la delegación del área de Cultura de la Comuna que viajaba al festival musical Pre Baradero. En el siniestro hubo una veintena de vecinos del distrito heridos y perdió la vida Yésica Franco, a quien recordaron con un minuto de silencio.

Hubo emotivas palabras al respecto de la concejal de Cambiemos, Analía Massa, y del presidente el Concejo Deliberante, Sergio Iacovino. “Tres de Febrero quiere agradecer al Municipio de Chivilcoy, y a su gente, la asistencia que brindaron con inmediatez. Todo nuestro agradecimiento hacía ellos”, dijo la edil. “La actitud humana que tuvieron con nosotros fue extraordinaria, hicieron más que lo que tenían que hacer desde un sistema de emergencias”, agregó el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente.

Por otra parte, desde el bloque de Unidad Ciudadana, se presentó un pedido de informes sobre el accidente, buscan se detalle la lista completa de los pasajeros que iban en el micro; los datos del chofer, si contaba con licencia y si tenía el descanso correspondiente para salir a la ruta; y las medidas asistenciales que tomó el Municipio antes y después del accidente. El mismo fue girado a comisión.

Ya en otro orden de cosas, se trató la adhesión del Municipio, solicitada por el jefe comunal, a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El valenzuelista Juan Carlos Berns habló del tema y consideró que el expediente “pareciera haber sido presentado por una bancada opositora más que por el oficialismo”. “Uno de los objetivos es dar transparencia a las cuentas municipales con más información para todos. Y a ningún intendente le gusta que le controlen sus cuenta y sus gastos, sin embargo este proyecto lo presenta el Departamento Ejecutivo, lo que tiene que ver con el espíritu republicano” de Diego Valenzuela, analizó.

En cuanto a los detalles de la medida, especificó que “no hay un achique del Estado, solo vamos a limitar el gasto corriente improductivo”, y aclaró que “el objetivo es que la mayoría de los recursos se vuelquen a obras y servicios”. También aclaró que “se limita la cantidad de cargos en el Departamento Ejecutivo”, pero remarcó que la planta municipal puede crecer ante determinadas situaciones, como por ejemplo ante un superávit municipal constante o ante el aumento de la población del distrito. “La norma prohíbe que en los últimos 6 meses de un gobierno que se va se hagan nombramientos en la planta permanente”, puntualizó.

Berns informó que también se ponen “límites al endeudamiento que pueden tener los municipios”, siendo este de “hasta un 10 por ciento de los recursos corrientes”. “Se obliga al Ejecutivo a presentar al Legislativo mas detalles de la proyección presupuestaria, la cual también debe aparecer en la página web del Municipio, para estar al alcance de cualquier vecino, agregó, y completó: “Adherir a esta ley no menoscaba en absoluto la autonomía municipal. Nosotros adherimos de forma voluntaria y no por imposición. Mañana podemos desadherir, si es que consideramos que afecta a la autonomía municipal”.

Desde Unidad Ciudadana, Máximo Rodríguez señaló que tienen “diferencias con esta ley”. “Se plantea que el gasto corriente no debe crecer más que la inflación, lo cual no viene sucediendo por lo menos en los dos últimos presupuestos que le hemos votado al intendente. Siempre el incremento fue superior a la inflación prevista”, indicó. Además, afirmó que “los gastos que hemos venido viendo en algunas obras publicas nos demuestran que no han sido eficientes”. “Tres de Febrero siempre tuvo equilibrio fiscal, no es municipio que necesitó ni necesite endeudarse”, prosiguió.

“Estamos todos de acuerdo en que no hay que incrementar excesivamente la planta estatal, y el propio oficialismo, cuando asumió, reconoció que no había una planta municipal excesiva, y hay que decir que en los últimos años hemos tenido reducciones, primero de 96 personas y este año de 152”, añadió. Asimismo, fue contundente al asegurar que “esta ley tiene por sus características limitar y cercenar la autonomía municipal”. “No vamos a acompañar a este proyecto, pero no nos vamos a oponer, nos vamos a abstener. Lamentamos que se quiera tratar de manera exprés, sin tener la información suficiente. Hoy lo traen al recinto porque el intendente quiere adherir a una ley de su jefa política”, cerró.

Desde el bloque Por la Unión, Gustavo Spalletti opinó que “es un grosero error decir que esto surge del espíritu republicano del intendente, y nadie pone en duda eso, pero esto tiene un origen distinto, surge de una cuestión federal, de un Pacto Fiscal al que se sumaron 23 provincias, lo cual conlleva la adhesión de los miles de distritos que conforman esas provincias”. “Yo tengo dudas al respecto. Ya había una Ley de Responsabilidad Fiscal, que se suspendió, y a mí nadie me asegura que está ley no se vaya a suspender también. Tampoco quedan claro cuáles son las sanciones en caso que esta norma no se cumpla, ni tampoco conocemos el plan de este gobierno, y sabemos que es imposible logar un equilibrio fiscal sin un plan sustentable. Pero tengo certezas, y sé que es necesario tener un municipio con equilibrio fiscal, tener una comuna con un sector público consistente, y sé que nosotros no podemos menoscabar el consenso arribado por 23 gobernadores”, manifestó.

También ató el tema al la recuperación del Fondo del Conurbano, que está vinculado a la adhesión de la provincia de Buenos Aires al mencionado Pacto Fiscal. “Destaco el coraje que tuvo la gobernadora María Eugenia Vidal de reclamar los genuinos fondos que correspondían a la Provincia. Es un hecho trascendente para todos los bonaerense”, aseveró.

El debate lo cerró la oficialista Patricia Rodríguez, quien argumentó que con la iniciativa “se buscan pautas de comportamiento armónicas entre las distintas esferas de gobierno”. “Al sumarnos a esta ley haremos más eficiente, equilibrada y transparente la gestión municipal”, subrayó. “Se habla de ajuste, y es fácil poner ese mote, pero no se trata de eso sino de un manejo prudente de las finanzas municipales”, dijo, y aclaró que “al ser eficientes, la Provincia nos proporcionará más recursos”. “La norma no limita la autonomía municipal, y adherir no es una amenaza, es una oportunidad”, amplió.

“El Municipio está en condiciones de adherir sin realizar grandes modificaciones a la estructura municipal. Cumplimos con casi todos los puntos”, reconoció. Y chicaneó: “Casi una docena de municipios gobernados por el peronismo han adherido a esta ley. Llama la atención el posicionamiento político de Unidad Ciudadana, que si es gobierno adhiere y si es oposición rechaza. Deberían tener un mismo argumento para todos”.

El proyecto fue aprobado con 14 votos positivos a cargo de los ediles de Cambiemos más el progresista Federico Ferreya; Martín Jofré y Sandra Lizarraga, del Frente Renovador; y Gustavo Spalletti, de Por la Unión. Todo el bloque de Unidad Ciudadana se abstuvo.

En otro orden de cosas, se aprobó la licencia solicitada por el jefe comunal durante el mes de enero. La bancada de Unidad Ciudadana rechazó el pedido, argumentado que llega al Concejo Deliberante después que Diego Valenzuela hizo uso de la misma. En el mismo punto, el margarito Federico Ferreyra se abstuvo. Todos los demás presentes votaron por la afirmativa.

Promediando la jornada, se aprobó por unanimidad una modificación a los requisitos para habilitar salas de cine condicionado en el distrito, medida que implica el cierre de la histórica sala de películas para adultos de Ciudadela. A su vez, se declaró de interés municipal las actividades que desarrolla la murga de adultos mayores “Los Mimosos del Cedem”. Los abuelos, presentes en el recinto, recibieron el aplauso y las felicitaciones de todos los presentes.