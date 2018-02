El corso más grande de la provincia de Buenos Aires llevó adelante su segunda jornada a pura música y color. Ocho murgas locales y la primera escuela de samba Unión Sanfernandina protagonizaron la gran noche. “Año tras año se ha ido superando y realmente hoy es reconocido como el mejor corso de la Provincia y un orgullo para todos los vecinos de San Fernando”, destacó el diputado provincial Juan Andreotti.

Miles de vecinos disfrutaron de una nueva noche del Gran Corso Familiar, evento que el Municipio de San Fernando realiza todos los años sobre la avenida Avellaneda. Es la séptima edición de esta la fiesta popular, considerada la más grande de toda la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el diputado provincial Andreotti destacó: “Estamos disfrutando de esta segunda jornada. Año tras año se ha ido superando y realmente hoy es reconocido como el mejor de la provincia de Buenos Aires y un orgullo para todos los vecinos de San Fernando. Es la fiesta más importante que tenemos en el distrito, al que viene toda la familia y que disfrutamos todos. Una vez por año nos encontramos en esta avenida, durante tres días y vemos el trabajo de todas nuestras murgas y de la comparsa Unión Sanfernandina, está al nivel de cualquier comparsa de primer nivel”.

Por su parte, Santiago Aparicio, presidente del Honorable Concejo Deliberante sostuvo: “Estamos muy contentos por la asistencia de todo el pueblo de San Fernando y de muchos municipios vecinos. Eso es lo que queremos, que venga la familia, que se integre y participe. Para eso venimos trabajando y es nuestro séptimo Corso Familiar. De esta manera, le mostramos a las familias que con seguridad, inversión y calidad se puede brindar un buen espectáculo y gratuito fundamentalmente. Hay mucha gente que tal vez no pueden ir a un corso pago de otra provincia, pero acá pueden venir a disfrutar y ganarse premios por medio de algún sorteo y festejar estos días de carnaval, que es lo más importante”.

Entre las figuras de la noche estuvo presente, al igual que los último años, Mariano de la Canal, conduciendo el evento junto a los locutores, y opinó: “Un año más que me encanta estar acompañando a mis vecinos porque soy de acá. Vine a pasarla bien, a divertirme como siempre. Cada vez está mejor, con más producción”.

Barbi Silenzi, que bailó en Unión Sanfernandina, dijo: “Estoy re contenta. Me encanta estar con la gente, el cariño que recibo es re lindo, que me salude, me pregunte por mi bebe está bueno”. A su vez, la reconocida artista Virginia Gallardo manifestó: “Estoy feliz y muy agradecida. Me llevo uno de los mejores recuerdos de mi primera vez en los carnavales de San Fernando. Es increíble esto. Me alegro muchísimo por correntina que soy, que hagan esto acá en Buenos Aires y que crezca en todo el país, me emociona mucho”.

En tanto, la modelo Agustina Agazzani agregó: “Estoy súper feliz. Se nota que hay mucha dedicación puesta acá. Felicitaciones y no dejen de hacerlo”. Además, la bailarina Andrea López remarcó: “Estoy feliz. Vine ayer, hoy también y lo estoy re disfrutando. Es un evento tan familiar que todos los que estamos acá estamos felices. Es impresionante esto, se compara a Gualeguaychú”.

A lo largo de la noche la avenida Avellaneda se llenó de música, juegos y diversión, con miles de vecinos disfrutando de una noche inolvidable con los desfiles de la segunda noche. Entre los premios más importantes, se sortearon bicicletas y un viaje a Córdoba.

Las murgas fueron las protagonistas de esta segunda noche, entre ellas “Los Desconocidos”, “Pasión Murguera”, “Bahía Jamaica”, “Reencontrando Sentimientos”, “Los Tigres de Victoria”, “Fantasía de Carnaval”, “Los Tigres de Crisol” y “Los Admiradores”. Asimismo, el cierre estuvo a cargo de la escuela de samba Unión Sanfernandina, conjunto regional de zona norte que reúne más 300 integrantes en un desfile con percusionistas, cantantes, pasistas e impresionantes carrozas.

Marcelo García, director de “Los Tigres de Victoria”, manifestó al respecto: “Contentísimos porque el marco está espectacular porque la cultura popular demuestra que la calle es de nosotros. También el agradecimiento al intendente por el apoyo que nos da a las murgas. Esto es del pueblo de San Fernando. Tenemos el mejor corso de la Provincia de Buenos Aires por la gente, las murgas y por el apoyo político. Estamos todos emocionados”.

En cuanto a los asistentes, Silvana, que fue con sus tres sobrinas, opinó: “Vinimos a pasar un rato lindo. Es la primera vez que vengo, antes vivía en capital y ahora me mudé a San Fernando. Muy hermoso todo, muy bien la organización”. En tanto, Paloma, una niña de la tribuna, dijo: “Es la primera vez que vengo a este corso. Yo bailaba en otra comparsa. De este me gustaron las murgas que pasaron, los trajes y los zapatos saltarines que tienen las chicas”.

Ana, también disfrutó del corso y señaló: “Es la primera vez que vengo y traje a mi familia. Soy de don Torcuato pero como mi hermano baila acá, vinimos a hacerle el aguante. Me parece muy bueno, organizado. Los locutores espectaculares”.

Asimismo, Cristina dijo: “Vengo siempre con toda mi familia, desde que está el corso porque me encanta. Cada vez está más lindo. Muy contentos estamos con esto. Es algo que podemos venir a disfrutar gratis. Es un orgullo tener el Intendente que tenemos. Se ven los avances día a día”.

“Venimos todos los años con la familia. Llegamos temprano, traemos el mate y nos quedamos hasta el final porque es lindo, divertido y la pasamos bien. Gracias por acordarse de todo el barrio, de los ricos, los pobres y los de clase media. Cambió mucho San Fernando. Le agradecemos al intendente por todo lo que nos da, la seguridad que nos pusieron”, expresó Susana, vecina de San Fernando.

Por último, Juan Andreotti expresó: “Esto se puede lograr ya que el Municipio dispone de todo su esfuerzo para que se realice así. Gracias a Protección Ciudadana, Emergencias, los Bomberos Voluntarios y a la Policía de la Provincia, la gente puede venir a disfrutar”.

Todos los vecinos están invitados a participar de grandes sorteos. Ingresando a la página web del Municipio y anotando su número de documento obtienen un número para participar de los mismos, que se realizarán durante el último día del Gran Corso Familiar, este lunes 12 de febrero.