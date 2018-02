Los trabajadores del hospital señalaron que hace meses le piden a la Provincia por profesionales pero que no les dieron respuestas. Los pacientes que estaban internados en el establecimiento fueron derivados y se corre el riesgo que cierren los demás servicios.

El Hospital Cetrángolo de Vicente López comunicó el cierre de la Terapia Intensiva y la Guardia por falta de personal médico. Este establecimiento es el único en la región especializado en enfermedades respiratorias.

La delegada de ATE Zona Norte, Aurora Coria, informó que “estamos en una situación crítica”. “Hace unos momentos tuvimos una reunión con la dirección y los médicos donde se nos informó que se cierra la Terapia Intensiva y la Guardia por falta de médicos”, contó. En ese sentido, señaló que “este reclamo viene de hace meses y lamentablemente no tuvimos respuesta por parte del gobierno provincial”. “Cerrar el área de Terapia Intensiva significa cerrar los otros servicios por que si un paciente se descompensa en la sala no tenemos manera de asistirlo”, remarcó.

Por su parte, la trabajadora del hospital, Nilda Vázquez, explicó: “Es un sistema dominó, cuando se cierra la Terapia Intensiva los pacientes que ingresan por emergencia no pueden ser asistidos por los médicos porque no hay cuidados intensivos ante cualquier complicación. Peligra la vida del paciente al no poder internarlos. La Terapia Intensiva es el corazón del hospital”.

Sobre los pacientes actualmente internados detalló que “fueron trasladados a distintos hospitales luego que el jefe de la terapia puso un corte por la falta de personal”.

En cuanto a la respuesta por parte del gobierno de la Provincia apuntó: “No hay ninguna solución inmediata por parte del gobierno provincial. Desde la gestión se recomendó ir trasladando a los pacientes e ir evacuando de a poco el hospital”.

Por último el titular de ATE Zona Norte, Fabián ‘Moncho’ Alessandrini, declaró que “esto se da en el marco de una política de achicamiento que tiene la gestión de María Eugenia Vidal”. “Los directores del hospital estuvieron reunidos con los funcionarios en el Ministerio de Salud y la respuesta que les dieron fue el cierre de la Terapia Intensiva y paulatinamente de los demás servicios”.

“Estamos convocando a todas las fuerzas vivas del distrito para el miércoles 14 de febrero a las once de la mañana a darle un abrazo al hospital. El Cetrángolo fue uno de los mejores hospitales que tuvo la Provincia en materia de enfermedades respiratorias”, concluyó.