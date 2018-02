El presidente del Partido Fe de San Martín, integrante de Cambiemos, Carlos ‘Tato’ Brown, fue crítico al respecto de las consecuencias de los incrementos en el transporte y servicios, “imposibles de evitar”, consideró, a consecuencia de los manejos económicos del kirchnerismo.

Brown se manifestó preocupado por los aumentos que tuvieron lugar esta semana, “imposibles de evitar porque durante 12 años se manejó todo tratando de quedar bien sin importar las consecuencias”.

“La gente tiene problemas, lo siente en su bolsillo, y los ajustes no son fáciles desde el punto de vista de la repercusión pública”, sostuvo el dirigente, quien de todas formas destacó que “se ve una mejora económica importante, con datos buenos en general, con porcentajes de crecimiento en un país que estaba claramente detenido”.

‘Tato’ resumió al considerar que “si se va muy lento en la recuperación salarial puede ser un año difícil”.

Frente a las medidas de fuerza convocadas por los sindicatos, los que no llegan a concretar una postura en común, el ex diputado dijo que “existen muchos sindicalistas con una imagen extremadamente negativas y eso los condiciona sobre su posicionamiento en los reclamos que hacen”.

El hombre de Fe consideró que la vinculación de gremialistas con el gobierno anterior, y “la continuidad de hechos de corrupción que se van destapando permanentemente sobre funcionarios del kirchnerismo, le dan un valor al gobierno actual como contraposición muy fuerte”.

En relación, criticó el escándalo en el que se vio envuelto el ministro de Trabajo Jorge Triaca con la aparición de una empleada en negro: “no se puede aceptar una cuestión tan compleja con la tranquilidad con la que se tomó, porque da a la confusión”.

El caso Triaca también desempolvó una contratación directa de familiares en su área, que se repite en varias carteras del gobierno con otros funcionarios; esto tuvo también consecuencias en decretos que prohíben la contratación de familiares directos de los mandatarios y ministros. Al respecto, el ex diputado opinó: “A partir de las exageraciones que existieron y existen, no está mal lo que se ha planteado, pero la situación del gasto público no se resuelve solo con un decreto “.

Sobre las mega reformas que impulsó el gobierno en estos últimos meses, previsional, impositiva, y particularmente la laboral, próxima a debatirse por etapas, Brown opinó que “debe lograrse bajo la figura de los consensos, porque las fuerzas políticas que responden a las estructuras sindicales se resisten y el gobierno no tiene mayoría suficiente”.

Frente a la unidad que busca el renovador peronismo bonaerense, el ex legislador destacó a las figuras jóvenes que se hicieron cargo del partido, como los intendentes Gustavo Menéndez o Fernando Grey, pero sostuvo que “si ellos creen que para funcionar deben juntarse con los sectores viejos de la política y darle protagonismo, vuelven otra vez para atrás”.

“El peronismo necesita gente nueva, joven, sin antecedentes, porque resulta que aparecen actores del kirchnerismo que figuran como actores del peronismo”, opinó.

Finalmente, sobre la situación de Cambiemos, Carlos Brown adelantó que las primeras reuniones del año tendrán relación con el inicio de las actividades del Centro de Pensamiento Estratégico local.

“San Martín sigue necesitando que las fuerzas políticas de todas las estructuras partidarias, académicas y profesionales, puedan conformar un proyecto que ponga al distrito en el lugar que corresponde”, exclamó, porque “hay material humano suficiente para crear un proyecto estratégico”.