La empresa que viene prestando el servicio de recolección de residuos desde hace más de 15 años en un sector del partido de General San Martín cedió a ERSA, del grupo Romero, la concesión por la basura, a traves de un contrato que aún no pasó por el Concejo Deliberante. La nueva empresa perteneciente a la familia del ex gobernador de Corrientes “Tato” Romero Feris, no tiene experiencia en la materia en la provincia de Buenos Aires.

Ashira deja el municipio aduciendo que los montos del nuevo contrato son insuficientes. De todos modos fue oferente en la nueva licitación y se hizo con el contrato, el que ahora cede ERSA, empresa a la que aparentemente los números si le cierran. De todas formas, el convenio no pasó por el HCD, donde se espera que haya voces altisonantes ante la llamativa modalidad adoptada por ambas compañías para hacerse con el servicio.

Empresa Romero S.A., más conocida como ERSA, es originaria de Corrientes. Fuertemente vinculada con la politica provincial, se dedica al transporte de pasajeros, de cargas y de recolección de residuos, en esa y otras provincias, incluida Buenos Aires, donde operan Cacciola, las lanchas colectivas de Tigre. Sin embargo, no tienen experiencia en la recolección de residuos en territorio bonaerense, algo que resulta requerimiento en la mayoría de los contratos que confeccionan los municipios.

Mientras tanto Covelia continuará prestando el servicio en la parte norte de Gral. San Martín después de varias idas y venidas a razón del pago de indemnizaciones que tuvieron repercusión en el programa televisivo de Alejandro Fantino con la publicación de los sueldos de los trabajadores, acción que tuvo consecuencias judiciales.