Como cierre de las actividades de enero, el Municipio organizó en el Polideportivo 1 una fiesta con miles de personas de la que participaron niños, abuelos y especiales que concurren a los 9 ‘polis’, acompañados por sus familias, lo que constituyó un nuevo récord de participación. “Estoy muy agradecido por todo el trabajo realizado de inclusión e integración, que es nuestro objetivo, y con las colonias lo logramos”, afirmó el intendente Luis Andreotti.

Todos los polideportivos se reunieron en el número 1 para celebrar la culminación de enero de las colonias de verano municipales que muestran un récord de participación. Cada año, más vecinos deciden vivir la temporada al aire libre y a pleno deporte. Fue una divertida jornada, denominada “Fiesta de Colores”, donde se resaltó que ya está abierta la inscripción para seguir participando de las Colonias en febrero.

El intendente Luis Andreotti, junto al diputado provincial Juan Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y otros funcionarios, encabezó el evento, que reunió a grupos de niños, abuelos y personas con discapacidad que asistieron durante el mes de enero a los nueve ‘polis’ de San Fernando, y a sus familias, brindando un inolvidable espectáculo de cierre.

El jefe comunal expresó: “Es el primer cierre de la colonia, realmente estoy muy contento y orgulloso. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo, porque realmente, si no tuviéramos uno como el que tenemos, esto no se podría hacer. Todo lleno de papás, mamás, chicos, con la participación de los abuelos. Estoy muy agradecido por todo el trabajo realizado en enero de inclusión e integración, que es nuestro objetivo y con las colonias lo logramos”.

“Nuestro equipo cada año está más experimentado, desde los funcionarios a los concejales que realizaron un trabajo de muchas horas. Y realmente estamos felices con los resultados alcanzados”, completó Luis Andreotti.

Y el diputado provincial Juan Andreotti agregó: “Realmente, fue una fiesta muy linda que se hace todos los años, y en esta edición cada día más vecinos sanfernandinos, abuelos y chicos vienen a disfrutarla; la verdad que ha sido un éxito. Toda la familia sanfernandina se encuentra aquí, desde los más chiquitos a los más grandes, disfrutando, bailando y la familia mirando este espectáculo desde las tribunas. Es una alegría invertir en deporte y en infraestructura durante tantos años, y comprobar estos resultados”.

Los grupos de cada ‘poli’ junto a sus profesores ocuparon el centro del campo, y presentaron una coreografía de baile y canto al son de la música de un DJ, agitando varitas luminosas, mientras lasers de colores y las máquinas de humo formaban una proyección virtual sobre sus cabezas, ante la sorpresa del público en las tribunas, que culminó con el lanzamiento de gran cantidad de papel metálico picado.

Algunos de los protagonistas del evento, como Ramona, que nació hace 70 años en San Fernando y concurre al Polideportivo 4, explicó: “La verdad que la fiesta fue hermosa. Estoy muy agradecida al Municipio y a los profesores con los que estamos los martes y jueves en la colonia para la tercera edad. No hay con qué agradecer esto”.

En las tribunas, Adriana, vecina de San Fernando, comentó: “Yo voy al ‘Poli 2’, pero mi nieto Bautista va al 7. Me parece bárbaro, porque los chicos disfrutan un montón, y aparte integran a todas las edades, pasándola bien los chicos como los grandes, y aparte por la participación de la familia. Los felicito, ojalá se sigan haciendo cosas para integrar cada día más, que es algo muy lindo”.

Y Rodrigo, vecino de Victoria, que concurre al Polideportivo 3 y fue con su mujer y su hijita, expresó: “Es el primer año que mi hijo Máximo asiste a la colonia del ‘Poli 3’. Es una experiencia muy linda, no imaginé que esto podía ser tan grande. Lo estamos disfrutando mucho”.

Mirta, vecina del Polideportivo 1, manifestó: “Vine a ver a mi hija, que está como colaboradora en el ‘poli’ con los chicos especiales. Esto es hermoso, relindo, y la atención muy buena”.

“Estoy acá a dos cuadras. Traigo a mi nena Zoe, porque hay muchas actividades. Está buenísimo, porque en el momento que ella no va al colegio, puede venir acá. Me reencanta, estoy refeliz. No me quiero mudar de acá por el Poli”, dijo Eliana, vecina de Virreyes.

Lautaro, de “la Santa Rosa”, destacó: “Hago natación, y me parece muy divertido y entretenido. Y me enseñan a nadar para que no me ahogue si me caigo al agua”.

Macarena, vecina de la 30, dijo: “Vine a ver a mis hijas Martina y Valentina que van al Polideportivo 6. Es genial, ellas recontentas y felices porque aman la Colonia, que es relinda”.

Cintia, de Villa Jardín, que va al ‘Poli 5’ con su hija, opinó: “Es una sensación muy linda ir con toda la familia al polideportivo”. Y Rosana, del barrio Villa Hall, que va al ‘Poli 8’, agregó: “Me encanta, estoy orgullosa por todo lo que está haciendo el intendente. Mis hijos están en la colonia, mi hija va a patín y también hace hockey y natación”.

En tanto, la pequeña Candela declaró: “Voy a la colonia del ‘Poli 1’ que está buena y es divertida; me cuesta un poquito levantarme, pero todo bien hasta ahora. Lo que me gusta es hacer Natación”. Y su compañero Jerónimo agregó: “Es muy divertido todo, es un orgullo. Me hago amigos y la paso muy bien”.