El secretario de Organización del Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y miembro de la CGT Regional Noroeste, Horacio García, conversó con SMnoticias y aseguró que “no alcanza la lucha en la calle, los paros y las medidas de fuerza, si no tenemos las voces que nos representen” en el Poder Legislativo.

“Desde un primer momento nos pareció un disparate la reforma laboral que buscaba terminar con el sistema sindical de la Argentina”, opinó el gremialista, y sostuvo que por la tensión generada durante el tratamiento de la reforma previsional “la CGT les quitó el respaldo por lo que al gobierno no le quedó otra que generar discusiones individuales”.

Al respecto de la arremetida de distintos sectores de la Justicia, atribuida a Cambiemos, contra distintos sindicalistas nacionales, García considera que se busca una demonización del sector sindical. “No estoy de acuerdo con la defensa corporativa, es un problema de cada uno de los que cometen delitos y lo deben resolver ante la justicia, pero el sindicalismo es una parte de la sociedad por lo que no se pueden demonizar instituciones en democracia”, expresó.

Sobre el decreto del gobierno nacional que elimina la paritaria salarial docente, el hombre de Comercio habló de “una diferencia siempre sustancial entre lo que es del Estado y lo privado, lo que no quita que sea un antecedente perjudicial, porque el gobierno ya adelanta que no habrá clausula gatillo” que contenga los salarios de alzas inflacionarias superiores a las estipuladas.

Frente a la situación del empleo en el país, Horacio García comentó que “no hay una recuperación del consumo, no se ven inversiones, y no existe un proyecto de desarrollo productivo en marcha”, por lo tanto, considera dificultoso el mejoramiento de la situación laboral.

“Al cierre del año, las pymes tenían un problema muy serio, y hasta el momento no hubo una gran variabilidad que permita pensar que este año va a ser diferente”, opinó.

En cuanto a la solidez de la CGT Regional Noroeste, que abarca los distritos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel y Tres de Febrero, el triunviro comentó que “la unidad costó mucho, y creo que vamos a seguir en ese camino”.

“Hay que construir un nuevo futuro”, exclamó el secretario, quien sobre el desarrollo de un frente politico – gremial, opinó: “A través de los años perdimos la posibilidad de tener diputados o senadores nacionales y provinciales, y más allá de acompañar candidatos locales, no hemos recuperado el espacio, por lo que los sindicatos tenemos que ponernos los pantalones largos y trabajar en un proyecto político propio para tener representatividad”.

“A veces no alcanza la lucha en la calle, los paros y las medidas de fuerza, si no tenemos las voces que nos representen” en los legislativos, finalizó.