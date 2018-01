El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, encabezó el acto de inauguración de un nuevo pavimento en la calle Las Malvinas en su intersección con San Lorenzo. El jefe comunal también dio su visión sobre la seguridad en el distrito.

“Haber hecho esta calle que esperó tanto tiempo es una alegría, durante varios años, luego de obras en Santa María, nos estamos permitiendo completar lugares en zonas céntricas, Malvinas es una de ellas”, explicó Méndez.

El jefe comunal comentó que se trata de un trabajo financiado por “el Ministerio del Interior que comprende muchas cuadras de hormigón en distintos lugares del municipio”.

“Tenemos proyectadas muchas obras, con pavimento, paso bajo a nivel y un nuevo Centro de Desarrollo Infanto Familiar”, adelantó Méndez, y dijo que la gran obra hidráulica del Barrio Manuelita “está avanzando muy bien y es muy trascendente porque va a beneficiar a muchos vecinos, incluso una zona de José C. Paz”.

Méndez también se refirió a la expectativa que genera el reintegro que recibirá la provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano. “Nos ayudará a seguir con este ritmo de obras, estamos en conversaciones permanentes y cuando se vaya definiendo iremos anunciando”, expresó.

Finalmente, a raíz de un informe de seguridad que posiciona a San Miguel como uno de los distritos más seguros del conurbano, el intendente destacó la decisión política del por entonces jefe comunal Joaquín de la Torre de no adherir a la Policía Local e indicó: “Implicó generar un gran presupuesto para el área y un trabajo de años. Me pone contento que los vecinos opinen eso pero hay que estar atento, uno no se puede distraer en este tema”.