Federico Achával, concejal de la oposición, expresó su preocupación por los aumentos que recibieron los vecinos en las boletas de Servicios Generales, que en algunos casos llegan al 300%. “En un contexto en el que a la gente se le hace difícil pagar la luz, el agua, el colectivo, el tren o la nafta, este Municipio ejerce todavía más presión con los impuestos municipales”, expresó el edil, y comparó “la política de aumentos que se imponen a nivel país son las mismas que aplica el intendente Nicolás Ducoté acá en Pilar”.

El concejal remarcó que cuando el Ejecutivo presentó la nueva ordenanza Fiscal y Tarifaria, su bloque además de votarla en contra advirtió sobre los aumentos que esta generaría. “Ya habíamos adelantado que esto iba a pasar. El Ejecutivo prometió un tope de aumentos que hoy no cumple y la presión la sufren los comerciantes y la clase media”, declaró Achával. El edil también remarcó: “Las cuentas de los vecinos no cierran y se sabe que hay servicios básicos que van a seguir aumentando, el Municipio tiene que comprender esa situación y hacer algo para simplificarle la vida a la gente, no para hacérsela mas difícil”.

Achával remarcó además la ausencia del Municipio en el último tiempo. “Me llama mucho la atención que sigo recorriendo los barrios y no veo ni una máquina trabajando. Me preocupa que volvamos a la situación previa a la campaña. Hay barrios, como Villa Verde, que quedaron con calles a medio hacer, completamente abandonados”, denunció. Y concluyó: “Ningún vecino quiere pagar servicios generales altísimos para salir de su casa y ver que la calle está detonada y que los servicios básicos no funcionan”.