El intendente Leo Nardini visitó la mega obra integral de mejoramiento urbano en los barrios Carumbé y Astorga en la localidad de Tortuguitas. Este histórico proyecto que incluye cloacas, pavimentos, instalación de luminarias, nuevas plazas y la construcción de veredas, beneficiará a más de mil vecinos de Malvinas Argentinas.

Los primeros en contar con su red cloacal son los habitantes del barrio Carumbé, quienes le agradecieron al intendente manifestando su alegría y entusiasmo. Este ambicioso proyecto mejorará la vida de las familias del lugar, que fue una zona muy postergada en los años anteriores.

Quien también se mostró entusiasmado por los avances fue Nardini, que declaró: “Hoy vemos que la gente está contenta porque nota que se está avanzando. Esta fue una planificación que llevó mucho tiempo y que conforma un plan integral que se está llevando adelante con el Ministerio del Interior”.

Luego, el jefe comunal comentó que “lo bueno es poder venir, recorrer y acordarme cuando venía en los años que no era intendente y encontrarme con vecinos que me decían ‘si llegas a ganar no te olvides de estas calles’ y estoy acá, recorriendo la obra de asfaltos, sabiendo que le vamos a poder brindar cloacas, veredas, luminarias y mejores espacios públicos”.

“Tenemos la misma ansiedad que todos los vecinos porque sabemos que falta mucho, pero seguimos trabajando y planificando porque este es un proyecto político de gestión que va a trascender en los años. Nosotros conformamos equipos para que este proyecto nos trascienda como personas y le de soluciones a los vecinos, eso es lo bueno”, finalizó el intendente de Malvinas Argentinas.