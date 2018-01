En Garín, el intendente interino, Pablo Ramos, recorrió el Polideportivo Islas Malvinas para supervisar las actividades de las Colonias de Verano, que reciben a más de 1800 chicos y chicas en siete sedes distribuidas en todas las localidades del partido de Escobar.

“Que las colonias municipales sean un espacio de disfrute para tantos pibes y pibas nos llena el alma. El objetivo de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk es que Escobar sea definitivamente una sociedad integrada, con los jóvenes haciendo deportes, participando de actividades culturales, y no en la calle perdiendo el tiempo. En verano las propuestas de los polideportivos son un éxito total, por eso aumentamos el cupo de vacantes para que puedan acceder la mayor cantidad posibles de vecinos a las colonias. Hoy hay muchas familias que no pueden irse de vacaciones porque la situación económica no se los permite, y ahí está entonces el Estado municipal cumpliendo su función para que el ocio que impone el receso escolar sea ocupado en actividades saludables al aire libre, pero también instructivas, con un alto componente social”, explicó Ramos, quien realizó la recorrida junto al subsecretario de Deportes, Manuel Lezcano.

Con jornadas de pileta y actividades recreativas de lunes a viernes, las Colonias de Verano están dirigidas a niños y niñas de seis a 12 años, que disfrutan de esta propuesta desde el 3 de enero hasta el 9 de febrero. Asimismo, en cada una de las sedes se estableció un cupo para diez chicos y chicas con alguna discapacidad, con el objetivo de trabajar en la integración. Además, en la sede Ymcahuasi en la localidad de Matheu, se desarrolla una colonia exclusiva para personas con discapacidades motoras severas.

Por otra parte, la Municipalidad ofrece de lunes a lunes actividades abiertas a la comunidad, como pileta libre, clases de natación y actividades acuáticas para la tercera edad, entre otras. Para mayor información, los vecinos interesados deben acercarse al polideportivo municipal más próximo a su domicilio.