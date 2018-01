Jazmín, una Caniche Toy que debió ser intervenida quirúrgicamente, fue la paciente que permitió alcanzar la resonante cifra. Así como ella, miles de mascotas fueron atendidas en este establecimiento público de Malvinas Argentinas.

Esta semana no fue una más para el Hospital Veterinario Municipal de Malvinas Argentinas. El hecho de haber alcanzado en su poco tiempo de existencia las 7 mil consultas, no sólo habla de una demanda concreta de la comunidad sino que también habla de la excelente prestación de servicio que este establecimiento brinda.

En cuanto a la paciente número 7 mil, se trata de una Caniche Toy llamada Jazmín y que vive en la localidad de Pablo Nogués. La misma debió ser intervenida quirúrgicamente por inconvenientes en su embarazo. Luego de la exitosa cirugía y tras una serie de cuidados, Jazmín fue dada de alta y se encuentra en su hogar.

Laura, su dueña, contó emocionada: “Para mí ella es lo más importante, yo no tengo hijos pero para mí ella es como mi hija. Estoy muy agradecida con los médicos, por cómo me atendieron, con las enfermeras, con todo el personal, no puedo quejarme de nada, solo les digo muchas gracias”.

Por otra parte, Fernando Pedrosa, el veterinario a cargo del área profesional del hospital, dijo: “Hoy estamos recibiendo en promedio aproximadamente 80 pacientes por día”, y planteó que “la importancia de tener este lugar radica por ejemplo en que casi el 40 por ciento de las mascotas que vienen acá nunca visitaron un veterinario”.

En ese sentido, comentó: “Nuestra función es hacerles saber a los vecinos la importancia de visitar al veterinario. Muchas veces el impedimento es económico y ahí estamos nosotros para asistirlos, pero en otras es por falta de información. Hay un montón de enfermedades que se pueden prevenir si nos visitan, no sólo en los animales, sino también para evitar que estas se transmitan a las personas”.

El Hospital Veterinario de Malvinas Argentinas se encuentra en la calle Catedral de Buenos Aires, en Pablo Nogués, y atiende de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14. Los vecinos pueden comunicarse por teléfono a 02320-483300 o al 02320-483420. También pueden escribir a [email protected] para más información.