Tal como la Comuna lo viene haciendo en plazas, corredores y espacios verdes en general, en esta oportunidad las acciones alcanzaron a la Plaza Dorrego de Victoria. “Estamos muy contentos, porque hasta ahora no hemos tenido ningún caso de dengue, lo que habla de un gran trabajo que se hace a pedido del intendent. Desde 2013 no bajamos los brazos en el período estival, llegando al vecino con folletos para prevenir el dengue”, dijo Gabriel Tato, director de Políticas Ambientales del Municipio.

San Fernando trabaja sin pausa en la prevención del dengue, realizando en todo el distrito tareas de difusión, descacharreo en los barrios y fumigación de espacios verdes en general. En esta ocasión, estas actividades se extendieron a la Plaza Dorrego, en la localidad de Victoria.

El director de Políticas Ambientales, Gabriel Tato, explicó: “Estamos complementando con fumigación la campaña de prevención del dengue. Hemos venido haciendo en el período estival una campaña muy fuerte de descacharreo, y fumigando durante la noche los espacios públicos, un complemento para combatir el mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, como también el mosquito Culex o común, que encontramos en nuestros hogares. Esto es un aporte sustancial para mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Fernando”.

Y agregó: “Esta campaña sigue mientras la temperatura promedie los 24 grados. Generalmente los últimos años, la continuamos hasta fines del verano, principios de marzo. Estamos muy contentos, porque hasta ahora no hemos tenido ningún caso de dengue en San Fernando, lo que habla de un gran trabajo que se hace desde la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, a pedido del intendente Luis Andreotti. Desde 2013 no hemos bajado los brazos en todo este período estival, llegando al vecino con folletos explicativos sobre lo que se debe y no se debe hacer para prevenir el dengue, y a que síntomas estar atentos en nuestros hogares. Iniciado el verano, podemos asegurar que no tenemos dengue en San Fernando”.

Tato finalizó aclarando que el producto que se utiliza para fumigar es en base acuosa, totalmente inocuo, que se desactiva al tocar el piso, lo que permite realizar las tareas desplazando a la gente del pasto -donde suele habitar el mosquito- por unos minutos, pudiendo luego los vecinos utilizar el espacio.

Silvana, vecina de San Fernando, opinó: “Espectacular, la verdad, tengo solo agradecimiento y felicitaciones al intendente. No vengo mucho a esta plaza, pero las veces que vine es un placer, lo paso muy bien con mi hija Lola y mi perrita Suma”.

Y Armando, vecino de Victoria desde hace muchos años, agregó: “Todo tipo de prevención que se tome para poder garantizar la salud pública me parece excelente, como en este caso. Me entregaron un volante con consejos que voy a leer”.