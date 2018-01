Los beneficiarios se encuentran dentro del Programa Alimentario Municipal. A los pacientes diabéticos se les entregó además, el bolsón con los alimentos libres de azúcar, dando inicio al nuevo proyecto. Durante la entrega, también se realizó una capacitación sobre hábitos saludables para esta patología. “Cuando el Estado está cerca del vecino, que es nuestra responsabilidad, ellos se sienten agradecidos. Nosotros buscamos el bienestar de la población”, manifestó el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos.

El Municipio de San Fernando lleva adelante el Programa Alimentario Municipal, que funciona hace muchos años y cuenta actualmente con 1800 beneficiarios. La Comuna detectó, luego de una pesquisa, a todas las personas que tienen Diabetes dentro de ese grupo. A partir de ese momento, se modificaron los bolsones de alimentos que contienen productos no perecederos y se les agregó los productos aptos, como frutas, verduras de hojas y huevos.

Al respecto, Marcelo Campos, el secretario de Salud Pública, dijo: “Este es un programa destinado a los vecinos con la problemática de Diabetes, una enfermedad no transmisible que va creciendo año a año. Hoy tenemos entre un 10% y un 12% de vecinos con esta enfermedad. Contamos con 1800 beneficiarios del Programa Alimentario Municipal. Agarramos la zona programática del centro Finocchieto, y realizamos distintos muestreos y detectamos a las personas con esta patología. La idea, es que el bolsón alimentario que reciben, sirva para controlar esta enfermedad, más allá del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires , que da los medicamentos y los insumos para su control”.

En cuanto a la forma de trabajar, Gabriela Dell’ Olio, directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, explicó: “Hacemos un abordaje territorial, dividimos el distrito por áreas programáticas y empezamos a hacer pesquisa en los beneficiarios del Programa Alimentario Municipal) Los indicadores y personas de riesgo los pasan los profesionales que se encargan a esto, es decir los diabetólogos y nutricionistas. Nosotros vamos a territorio con las promotoras de salud y trabajadoras sociales, a buscar a los posibles pacientes que pueden padecer diabetes”.

Luciana Schmoll, nutricionista a cargo del equipo especializado del Centro de Salud 66, sostuvo: “Se les entrega un bolsón alimentario donde se incluyen alimentos aptos para ellos, por ejemplo libres de azúcares, que ellos no pueden consumir. También hacemos capacitaciones para que sepan cómo utilizar esos productos y qué preparaciones pueden cocinar. Si bien pueden comer de todo, tienen que saber cómo combinar los hidratos de carbono con otros alimentos. Deben consumir las cascaras de las frutas y verduras de hojas o repollo que tiene fibras. También huevos porque es importante que incluyan proteínas para la combinación de los platos”.

“Vienen los beneficiarios que se han detectado diabetes positivo y se les hace la capacitación exclusivamente a ellos. Luego vamos avanzando en diferentes áreas para cubrir toda la zona de San Fernando”, agregó.

Por su parte, Norma Roldan, una de las beneficiarias de este programa contó su experiencia y se mostró agradecida con la Comuna: “Desde el 2007 que soy diabética. Este programa me parece excelente ya que a veces es muy difícil hacer la dieta que nos corresponde realizar como diabéticos. Esto es una gran ayuda. Estoy muy agradecida a la señora Alicia Aparicio porque este proyecto me lo comentó el año pasado y me había dicho que tenía la idea de agregar alimentos aptos en el bolsón que nos entrega el Municipio. Hace poco fui visitada en mi casa por una promotora de salud de este proyecto, me midieron la glucemia y tenía 420, estaba por las nubes. Me derivaron al centro de salud y empecé el tratamiento ya hace un año. Es muy importante porque uno no siente síntomas es una enfermedad silenciosa. Es importante lo que hace el Municipio porque ahora con este programa voy a poder seguir controlándome”.

Por último, Marcelo Campos, señaló: “Este lanzamiento lo vamos a realizar en todo el distrito para todos los pacientes que tengan esta patología. Cuando el Estado está cerca del vecino, que es nuestra responsabilidad, ellos se sienten agradecidos. Nosotros buscamos el bienestar de la población”.