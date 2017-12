La estudiante de medicina que fue arrojada de la formación del ferrocarril Belgrano Norte volvió al Hospital de Trauma y Emergencias. Allí, conversó con los médicos que la atendieron y se mostró entusiasmada con seguir estudiando.

A casi dos meses de la tarde en la cual Brenda Bigiatti fue arrojada de la formación del ferrocarril Belgrano Norte en la estación Don Torcuato por un hombre que le arrebató el celular, la joven estudiante de cirugía volvió al Hospital de Trauma y Emergencias acompañada de su madre. Allí, fue recibida por el médico y abogado Fabián Basílico, secretario de Salud del Municipio, y un grupo de especialistas del lugar.

“La última cursada que hice antes del accidente fue cirugía acá y me había gustado mucho, éramos pocos alumnos y hacíamos bastantes cosas. Así que volví para ver si podía hacerlo nuevamente acá también”, contó Brenda. La joven de 27 años, oriunda de Quilmes pero que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentó la razón por la cual eligió este hospital para estudiar. “Me faltaba hacer la cursada de cirugía y no conocíamos muchos que la tengan, pero a mí y a mi familia muchas personas nos recomendaron el Trauma, y a pesar de que me quedaba lejos y todo, a mi me gustó mucho”, reveló.

Luego del robo, Brenda fue trasladada a Malvinas Argentinas, lugar donde estudiaba. “Los médicos de acá después del accidente me dijeron que me iban a esperar, que si necesitaba algo contaba con toda la ayuda del hospital, así que les agradecí un montón. Yo estoy feliz de poder estar mejor, de que mis familiares se sientan mejor, sobre todo mi mamá, mi papá y mi hermana. Eso a mí me hace sentir bien”, detalló Bigiatti.

Por otra parte, el doctor Carlos Rubinstein, director de Docencia del hospital, se mostró “muy feliz porque tenemos la alegría de que Brenda, alumna de nuestra casa y también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que hace poco tiempo casi pierde la vida producto de un robo, hoy ha vuelto al hospital a visitarnos”. “Y esta visita es nada más y nada menos que la reincorporación de ella a nuestra vida académica. Nos da mucha alegría que se pueda reintegrar porque efectivamente somos una gran familia”, añadió.

Por último, Elizabeth Buitron, mamá de Brenda, dijo: “Vine a conocer el Hospital de Trauma, para acompañar a mi hija y poder hablar con el doctor Carlos Rubinstein sobre el inicio de su cursada en cirugía que había dejado inconclusa tras el accidente. Para mí es un día muy emocionante y siento una gran tranquilidad porque fui recibida con los brazos abiertos, con mucho calor humano”.