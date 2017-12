El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, recibió en el salón blanco al deportista del Club San Fernando que obtuvo la presea plateada que entrega todos los años el Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires. Murillo logró en 2017 ser campeón sudamericano en Brasilia y finalista en las World Rowing Cup 2 y 3. “El Municipio siempre trata de estar, compartir y dar una mano además de fomentar mucho el deporte como lo hacemos con nuestros polideportivos”, sostuvo el jefe comunal.

San Fernando es una ciudad que vive y respira el deporte, una verdadera cuna de campeones que compiten a nivel nacional e internacional levantando la bandera de la ciudad. El remero Rodrigo Murillo, integrante del Club San Fernando y representante de la selección nacional, obtuvo uno de los máximos reconocimientos,el Olimpia de Plata, que entrega todos los años el Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires.

El intendente Luis Andreotti lo recibió y comentó: “Es una gran alegría tener muchos campeones y por eso agradezco al Club San Fernando, porque la cantidad de deportistas que nos da es un orgullo. Estos atletas son un ejemplo para nuestra juventud. El Municipio siempre trata de estar, compartir y dar una mano además de fomentar mucho el deporte como lo hacemos con nuestros polideportivos”.

“Él es un ejemplo de constancia, voluntad y esfuerzo”, agregó el jefe comunal, acompañado del secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso. Luego continuó: “Es muy importante que lo vean los chicos. Hoy fomentamos el deporte en San Fernando no para tener campeones sino para llevar mayor calidad de vida a los vecinos e incentivar a todos a que se formen y tengan una carrera exitosa”.

En 2017, Rodrigo Murillo fue campeón sudamericano en Brasilia. Y competidor finalista ‘back to back’ en las World Rowing Cups 2 y 3, que son regatas del máximo nivel mundial. En ambas competiciones, obtuvo el sexto puesto. “La verdad que estoy muy contento de que me haya invitado y recibido en su despacho, con este homenaje y algunos obsequios”, celebró el remero.

“Después de haber tenido un año tan bueno -contó- siendo finalista en dos copas del mundo y estando adentro del top 13, me siento muy a gusto. El Olimpia es un mimo a todo el esfuerzo hecho y un incentivo para ahora ir por el top 10”.

Por otro lado, Murillo contó por qué eligió San Fernando como su sede: “Desde que estoy acá, me enamoré de este lugar. De la zona, de la isla, de la gente y del club. Estoy muy cómodo y feliz, y tengo a todos mis amigos. Es la primera vez que me toca que me reciba Luis Andreotti, y la verdad que es un mimo enorme que nos reconozca a los deportistas, realmente un orgullo”.

Finalmente, Luis Andreotti destacó la importancia del trabajo en deporte y realizó un anuncio importante. “El próximo 10 de enero vamos a inaugurar el Polideportivo 9 en el barrio Presidente Perón, y estamos haciendo el Polideportivo 10. Además, ampliaciones en otros polideportivos para que más vecinos participen. Hoy tenemos a más de 40 mil vecinos asistiendo y esto ayuda mucho a tener una sociedad en paz, tranquila y con más calidad de vida”, completó el jefe comunal de San Fernando.