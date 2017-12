El cupo es para 600 chicos en cada una de las dos quincenas de los meses de enero y febrero. Se ofrece para niños de 4 a 13 años y cuenta con dos turnos, mañana y tarde.

La Dirección de Deporte Social y Desarrollo Comunitario dio inicio a la inscripción para la colonia municipal. La misma rige desde el 26 hasta el 29 de diciembre, en el horario de 9 a 12 horas y de 15 a 18 horas, en la planta baja del Palacio Municipal.

El profesor Juan Pablo Matas, director del área que organiza, se refirió a los principales destinatarios de este programa: “Es una propuesta para los chicos y las familias que no tienen la posibilidad de vacacionar en algún centro turístico del país y que no pasan por un buen momento económico o no tienen los recursos económicos necesarios para recrearse, esparcirse”.

Además, el programa contempla la inclusión de niños con discapacidad y adultos mayores. Al respecto, Matas dijo: “No nos olvidamos de la gente con discapacidad y de los adultos mayores que también van a tener su espacio con diferentes actividades para que se sientan parte y sean incluidos en el deporte local”.

Y destacó el apoyo del jefe comunal para fortalecer estas actividades: “El apoyo del Municipio es fundamental. Nuestro intendente Leo Nardini convirtió al deporte en un derecho, la tarea inclusiva es fundamental y por eso trabajamos de manera incansable en la tarea social”.

La inscripción es personal y se requiere el documento del niño o niña que pretende participar de la propuesta y el del adulto responsable. El traslado está a cargo de la familia, y se ofrece un refrigerio gratuito -desayuno o merienda- por turno. La colonia funcionará en la Sociedad Alemana de Gimnasia en Los Polvorines y en el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal.