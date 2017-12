El mítico personaje navideño visitó las Unidades de Desarrollo Infantil, Centros Educativos Integrales Municipales y Jardines Maternales, dándole una sorpresa a los cientos de nenes que asisten a diario a los establecimientos. “Son chicos que quizá no pueden recibir un regalo en sus casas, por eso les damos un obsequio de buena calidad que lo puedan disfrutar”, afirmó la directora general de Educación, Mariana Miola.

En las vísperas de la navidad, el Municipio de San Fernando organizó una jornada muy especial para los chicos de las UDI, CEIM y Jardines Maternales. Papá Noel visitó a los más pequeños, repartió regalos y compartió un inolvidable momento con los cientos de chicos que asisten a los establecimientos.

La directora general de Educación, Mariana Miola, sostuvo: “Estamos festejando navidad en toda la Secretaría de Educación, pasando con regalitos por todas las Unidades de Desarrollo Infantil, Centros Educativos Integrales Municipales y Jardines Maternales. Nos recibieron muy bien en todos lados, las coordinadoras de cada establecimiento han hecho un trabajo maravilloso decorando los lugares”.

“Es importante porque son chicos que quizá no pueden recibir un regalo en sus casas, por eso les damos un obsequio de buena calidad que lo puedan disfrutar”, agregó la funcionaria, quien visitó la UDI del barrio Santa Catalina para la ocasión.

Silvia, coordinadora de ese espacio, señaló que “es un día esperado con mucha expectativa por ellos porque ya entregaron sus cartitas para Papá Noel, y saben que posterior a eso viene a darle sus regalos”. “Lo viven con mucha alegría, y nosotros siempre buscamos festejar con una temática diferente que también integre a las familias que vienen a participar a la salida”, completó.

Y la coordinadora del CEIM 1, Jorgelina, contó: “Citamos a todos los chicos, que esperan ansiosos por sus regalos y porque saben que viene Papá Noel. Si viene tienen entre 6 y 12 años, para ellos es realmente un momento hermoso”.

Los chicos vieron una jornada especial y celebraron la aparición del legendario Santa Claus. El pequeño Lautaro comentó: “Lo pasamos bien, me regaló una mochila que la vamos a usar para el año que viene ir al ‘poli’. Le di un abrazo a Papá Noel y lo saludé”.

Otra joven sanfernandina, Valentina, comentó que “cuando estábamos con los ojos cerrados, lo oímos llegar y cuando apareció, me emocioné; me regalaron una cartera de color verde que se transforma en mochila, me gustó mucho”.

Por último, el niño Abel dijo que “estuvo bueno, vino Papá Noel y nos regalaron cosas que vamos a usar para el ‘poli’”. “La pasamos muy bien, tengo algunos amigos con los que siempre me divierto”, festejó.