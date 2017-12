El diputado provincial por el Frente Renovador, Juan Andreotti, otorgó en el Concejo Deliberante de San Fernando una ayuda económica por un monto de 10 mil pesos a cada una de las familias del distrito, seleccionadas a partir de criterios de mayor necesidad, cantidad de hijos y problemas en sus viviendas. “Entendemos la dificultas que significa no tener una vivienda digna, vamos a trabajas para que más vecinos puedan vivir en condiciones y es importante seguir caminando los barrios para saber a quienes corresponde esta ayuda”, manifestó el legislador.

A través de la potestad de asignar subsidios que confiere la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense por el Frente Renovador, Juan Andreotti, volvió a entregar ayudas económicas para resolver problemáticas habitacionales a familias de la ciudad de San Fernando. 150 hogares del distrito fueron beneficiados con montos por 10 mil pesos para refacciones y arreglos.

“Hoy es un día de alegría para muchos vecinos y familias del distrito, ya que desde la Cámara de Diputados tenemos la posibilidad de entregar subsidios, y en este caso hemos, con la ayuda del Municipio, determinado familias numerosas y con problemas habitacionales, parara asistirlos”, afirmó el legislador bonaerense Andreotti, quien realizó la entrega de subsidios en el Concejo Deliberante de San Fernando.

Señaló que “es una ayuda para que puedan vivir en mejores condiciones, arreglar su baño, ampliar una habitación para no vivir hacinados o hacer otras refacciones”. “Entendemos la dificultad que significa no tener una vivienda digna, vamos a trabajas para que más vecinos tengan condiciones dignas y es importante seguir caminando los barrios para saber a quienes corresponde esta ayuda”, añadió.

Los adjudicatarios de los subsidios manifestaron su satisfacción. El vecino Juan expresó: “Me sorprendió, estábamos todos muy contentos y la verdad sirve un motón esta ayuda. Hay que reconocerlo porque la verdad no lo esperábamos, y nos llamaron llenándonos de alegría”.

Otra sanfernandina, Susana, opinó que “es una ayuda importante porque voy a arreglar un poco mi casa, por eso estoy agradecida al Municipio”. “Sobre todas las cosas, muchas gracias ya que no lo esperaba, me vino muy bien y por eso lo agradezco enormemente”, completó. Por su parte, Vanessa aseguró que “es buenísimo, porque hacía falta; yo hace mucho tiempo venía renegando por algunos arreglos en mi casa, y hoy me salió estoy subsidio que me sacó toda esa amargura que tenía”.

Finalmente, la vecina Silvia, celebró: “Tengo bastante emoción ya que estoy en una situación que no es buena y con esta ayuda voy a poder comprar cosas para los chicos, y pasar una buena Navidad”.